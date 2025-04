Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron su reconciliación

A pesar de que no dieron declaraciones a los medios sobre lo que sucede entre ellos, Daniel Osvaldo compartió una foto de Gianinna Maradona en un restaurante. En la misma se puede ver a la hija de Diego sonriendo de costado a la cámara y se escucha la canción de Andrea Boccelli, "Vivo per lei", que habla de cómo él se desvive por el amor que tiene hacia ella. Y, a pesar de que no sale en la foto, el ex deportista dejó en claro que está atravesando un gran momento junto a ella.