Gérard Depardieu, acusado de violar a una periodista española

Baza afirmó que en 1995, cuando colaboraba con la revista Cinemanía, viajó a París para entrevistar a Depardieu con motivo del estreno de la película 'El coronel Chabert'. Por ese entonces, la periodista tenía 23 años.

La nota se hizo en las oficinas de la productora Roissy Fims, ubicada en la avenida Georges V de París. En su denuncia, la periodista puntualizó que duró más de una hora y que el ataque del actor ocurrió tras culminar la entrevista cuando se le abalanzó y la comenzó a besar en la cara y en el cuello. Luego le puso la mano en la ingle.

"El era muy grande de contextura física y yo muy delgada. Cuando se me abalanzó no me podía mover. De repente noté su mano en mi pecho y la otra en la entrepierna; desconecté de mi cuerpo porque me sentí totalmente invadida", admitió Baza, en un dramático relato con el diario español.

Y agregó: "No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto tiempo duró". Tras esa confesión, la periodista arremetió: "Me penetró con sus dedos a través de la ropa".

A su regreso a España, Baza habló con el entonces director de Cinemanía, Javier Angulo, pero sin revelarle lo que había ocurrido ese 12 de octubre de 1995.

Durante 28 años "por miedo y por vergüenza", según confirmó, olvidó lo sucedido hasta que en abril empezó a repasar en su cabeza la dramática secuencia al leer las noticias sobre las 13 denuncias de mujeres contra Depardieu.

Angulo señaló a la agencia EFE que Baza le contó al regresar de París que la entrevista había sido "muy desagradable". "Venía traumatizada", recordó Angulo, "en ese momento me dijo que la nota había sido muy desagradable y que había sufrido un maltrato por parte de Depardieu", confirmó.

Según confirmaron fuentes policiales españolas, el caso quedó tipificado como "violación".

Otras dos denuncias formales y una decena de acusaciones públicas

La reputación de Depardieu (74 años), uno de los actores franceses más reconocidos a nivel mundial, se fue deteriorando en el último año por una suma de acusaciones. Formalmente dos mujeres lo denunciaron por agresiones sexuales y más de una decena lo señaló públicamente por repetidos abusos. Ahora se sumó la denuncia de Baza.

Tras la catarata de denuncias, la ministra de Cultura de Francia, Rima Abdul Malak, anunció que "está en estudio" retirar a Depardieu de la Legión de Honor, máxima distinción francesa, otorgada en 1996.

