Furia del Chaqueño en Salta: le cortaron el show con presencia policial y emitió un duro descargo

El número artístico fue el jueves por la noche, en el festival “Vaqueros le canta a Güemes”, en Salta, donde el Chaqueño tenía previsto un show de dos horas que no fue tal, debido a, según el descargo del artista, la insistencia de la organización que fuera el cierre del festival, pero no pudo concretar su número. “Me voy de acá... ganó la policía encargada de acá. Me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos... ¡A mí, no! Yo soy pueblo, hermano”, se escucha al Chaqueño Palavecino decir en el video de su ataque de furia que se volvió viral.