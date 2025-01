Fue a trabajar a lo de Lionel Messi, subió un video y generó polémica

Se debe a que una mujer que había sido contratada para trabajar en la casa de Lionel Messi grabó cómo fue su llegada al barrio privado Kentucky, en Funes (provincia de Santa Fe). En este sentido, al exponer la privacidad del 10, llovieron los comentarios para esta usuaria.

Es que si bien no mostró el interior del hogar, se animó a grabar a escondidas su ingreso a este barrio privado y también la fachada de la casa. El hecho de que lo haya hecho con culpa y con el teléfono escondido es lo que generó el repudio popular de la gente en las redes.

Es que primero se grabó ingresando al barrio privado, luego en el auto recorriendo el último tramo, por lo que contó que comenzó muy temprano con sus labores: “Llegamos 7 am, salimos 12:30 pm”. Ante esto, luego llegó a grabar la fachada de la casa y un video saliendo nuevamente del barrio.

Todo este accionar fue suficiente para que la gente considere que violó la privacidad del 10, a tal punto que consideraron que no sólo le faltó el respeto, sino que incluso rompió con un contrato tácito de confidencialidad para con la privacidad de Lionel Messi.

“¿Y no la echaron?”, “Me imagino que la rajaron”, “qué ganas de hacerse echar”, “otra que no contratan más, después dicen que no hay trabajo”, “Se queda sin laburo por opa”, “Se muestra ingresando al barrio, pero ni cerca de Messi o su familia”, “Ganas de hacerse echar. La confidencialidad, también, es parte del trabajo”, “Disipó las dudas acerca de si estaban o no en el Kentucky... En realidad, se tendría que haber abstenido”, “No saben cuidar un trabajo... lamentable”, “Eso es no respetar la intimidad de tu empleador”, fueron algunos de los más virales.