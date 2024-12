Fortísimo cruce en Gran Hermano entre Marina Calabró y Sol Pérez

“Todas querían estar adelante. Algunas lo tenían por contrato, como Marina, y el problema es que ella debutó este año. A Marina le prometieron cuando arregló su contrato este año que iba a estar abajo. Siempre. Ella siempre está en esos detalles”, detalló, sobre el choque que ocurrió por quién estaba en la primera fila y quién tenía que pasar a la segunda.

“Sol Pérez se amotinó en el camarín. Guercio se amotinó en la silla, no quería sacar el culo de ahí. Marina llegó y comenzó a quejarse porque le habían dicho que tenía que estar adelante y le correspondía ese lugar. Tenían que sacar a Guercio o a Sol y ahí comenzó todo el remolino con la producción. Ubfal no peleó porque llegó primero y ya estaba en la silla”

“Sol y Marina discutían por estar abajo. Entró la producción y decidieron poner a todas abajo para que no rompan más los huevos”, contó con humor el conductor sobre cómo resolvieron la situación.

En el ciclo de América entrevistaron a las protagonistas. Sol aseguró que hasta el año pasado el orden de cómo se sentaban en el programa los panelistas era rotativo, pero que esto cambió en esta edición. “Siempre era un día y un día y rotábamos así. O sea, nadie peleaba por un lugar. Es algo tonto para mí pelear por un lugar. Yo no lo veo. Y bueno, de repente vinieron a mi camarín y me dijeron que había una persona que no quería sentarse atrás”, aseguró la influencer, que atraviesa las últimas semanas de su embarazo.

“Me pone triste la situación”, reconoció al ciclo de América, mientras prefería no nombrar a la conductora de LN+. “Había una persona que no quería sentarse atrás y me pidieron si por favor, yo podía pasarme atrás. Yo le dije que la verdad es que a mí no me molestaba porque un lugar no determina mi trabajo, pero me ponía triste porque yo hace tres años que trabajo para el programa. Yo además trabajo para el canal. Es un lugar que amo con todo mi corazón. A mí siempre me tratan muy bien y me apenó mucho que me lo estén pidiendo directamente”, aseveró.

“Ella dijo que no pedían mi lugar, sino que no quería sentarse atrás. Yo le contesté que estaba bien, pero que no era mi lugar, era el de cualquiera de mis compañeros que venimos laburando hace un montón de tiempo”, lanzó, picante para terminar contando que no había podido hablarlo con la periodista a solas.

La palabra de Marina Calabró sobre su pelea con Sol Pérez en El Debate de Gran Hermano

El programa de Ángel de Brito también entrevistó a Marina Calabró, quien minimizó el problema. “Fueron pavadas”, comenzó diciendo. “No es cierto que yo pedí estar adelante”, expresó.

“La productora me dijo que las cuatro chicas iban adelante, tengo los mensajes, y los dos varones atrás. Es lo que habíamos quedado. Después, cuando vi que no era lo que habíamos quedado, le dije que habíamos dicho otra cosa. Pero yo sería incapaz de hacer levantar a un compañero o a una compañera de una silla”, se defendió.

“Yo no tenía nada que comentarle a Sol nada porque yo no quería que nadie se pare ni deje su lugar. ¿Cómo voy a hacer parar a una compañera? Fue un comentario a la producción de que no era lo que me habían dicho que iban a hacer. Ni loca pediría que se levante ninguna compañera", enfatizó la periodista.

Hacia el final, la hermana de Iliana Calabró negó la existencia de gritos entre ambos. “Una cosa es que si se comprometen a algo, se cumpla, y otra cosa es que yo sea capaz de levantar a una compañera. No, de ninguna manera. Eso no ocurrió”, concluyó, mientras aseguraba que iba a comunicarse con su compañera para limar asperezas.