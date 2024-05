Flor Vigna habló por primera vez del romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Lo que más..."

Flor Vigna respondió: “Estoy bien. Le deseo lo mejor. Lo quise mucho; y Griselda me encanta como artista y como mujer. Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todos ”.

Días atrás, en América TV, antes de que se conociera el vínculo entre Castro y Siciliani, Vigna se había referido a su ex en los mejores términos: “Creo que pasaron unos cinco o seis meses y siempre que hablamos lo hacemos desde el cariño y desde lo lindo que fue vivir esos tres años juntos”.

Y agregó: “La verdad es que fue un amor hermoso, así que cuando nos hemos juntado para devolvernos las cosas, fue una especie de agradecernos y llorar juntos; pero sabiendo que lo romántico y lo sexual queda afuera”.

La joven confesó: “Esta es la parte mala de ser público porque yo podría sentarme a tomar unos mates con un periodista y filosofar, pero no me animo a contarle a todo el mundo por qué me separé. Si puedo decir que lo amé muchísimo y a veces hay que entender que amar es soltar”.

Sin embargo, al final de la entrevista, la joven le tiró un inesperado palito a Castro: “No creo en la amistad de los ex, pero sí en una buena relación”.

El lapidario comentario de Luciano Castro

Hoy, el actor concedió una entrevista exclusiva a “Socios del espectáculo”, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y fue contundente sobre Flor Vigna, dejando bien en claro que no tiene nada que explicarle a su ex: “No tengo porque comentarle, es parte de la separación ir dejando de hablar, para ir separándonos, parte de la separación es ir dejando de hablar y separarte, obvio”.