Flor Vigna confesó finalmente por qué rompió con Luciano Castro

Consultada si le costó blanquear la ruptura, Flor reconoció: “Si, obvio, ¿cómo no me va a costar? Me sigue costando un poco, pero sé que es lo mejor. La verdad que solamente puedo decir cosas lindas de Lu, pero a veces hay que amar y soltar”.

Sobre las razones detrás de su ruptura, la artista fue muy directa: “En nuestro caso nos llevábamos unos años de diferencia, estábamos en etapas diferentes, entonces entendimos que lo mejor era entender que hoy no”.

En ese punto, Flor no dudó en hacer un mea culpa: “A mí el amor me cuesta un montón porque soy muy sensible y es la parte pública lo que más me cuesta: hablar del amor, de cuando uno se separa y más con una pareja que amé mucho”.

Consultada sobre el vínculo que tenía con Sabrina Rojas y la “culpa” que la modelo tuvo en su ruptura, Vigna se mostró ambigua: “Yo creo que todos quisimos, al principio todos intentamos tener un buen vínculo y nos cargaban con que éramos como ‘Los 4 perfectos’. Realmente intentábamos poner la intención de pasar la Navidad juntos, los cumpleaños de todos. Pero bueno, después no, no se podía. Es entender eso: que cada uno estaba en etapas diferentes de vida, aceptarlo, entenderlo y seguir la vida, aunque cueste”.

Es importante recordar que, en su momento, Rojas acusó, de manera poco sutil, a Flor de hacer que Castro subiera fotos y videos subidos de tono a sus redes sociales sin tener en cuenta que dos de sus hijos son menores de edad y eso afecta su vida cotidiana de manera muy negativa.