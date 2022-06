Filtraron los audios que Diego Latorre le enviaba a Natacha Jaitt

Luego de los efectivos pedidos de disculpas del Gambetita Latorre a su mujer y los llantos de la mediática en todos los portales de espectáculos, nuevamente se centra en la aparición de pruebas irrefutables del amorío que vivía su marido con Jaitt y su hermano Ulises Jaitt, no tuvo más remedio que publicarlos. Se trata de audios de WhatsApp que el comentarista de ESPN le enviaba a Natacha, en los que coordinaba sus encuentros.

El locutor y dolido hermano de Natacha Jaitt usó su programa de radio, "El Show del Regreso", para exponer nuevamente las notas de voz con las que el ex deportista intentaba manejar sus encuentros a escondidas con Natacha y no tan a escondidas ya que el mismo fue testigo de algunos. Ulises explicó filoso que decidió volver a exponer esta historia, a raíz de las fuertes críticas que hizo Yanina a la maternidad de la China Suárez, lo cual encendió sus alarmas: "¿Por qué lo revivo? Porque no me gusta la doble moral, no me gusta cuando Yanina Latorre juzga a la China Suárez y la trata de mala madre".

En resumen, algunos de los audios que pudo descubrir su hermano, tras varios años de la trágica aparición del cuerpo sin vida de Natacha en un hotel alojamiento.

“¿Vos queres mañana tipo 9 de la mañana? Salvo que vos ya la tengas tomada la mañana sino el jueves puede ser, te doy la alternativa. Decime vos porque el viernes puede ser que tenga que ir a Pilar y no quiero tener que cancelar de última ¿me entendiste?", sostiene Diego Latorre.

En cuanto a su modus operandi, en otro audio se le escucha explicar: "Yo puedo mañana a partir siempre de las nueve de la mañana, me puedo ratear del running y estar en tu casa un poquito más temprano, pero los lunes, miércoles y viernes puedo a las 9"

"Qué cosa divina que sos, ¿eh? Como me gustas y ahí en ese horario siete y media en realidad siete y media porque siete y media yo me voy al running”, le decía Latorre a Jaitt para enfatizar en las emociones que le generaba su vínculo pasional.

En otro fragmento nombró a Yanina, dado que le manifestaba a Natacha: “Si esperamos un mes Yanina se va diez días a Nueva York con Lola ahí, sí, voy a tener las tardes para mí, pero si queres jugar un partido adelantado te parece y te cojo un ratito y te hago la co... como te gusta a vos ".

Los audios recorren las redes tras la publicación de Ulises, sobre todo apuntando contra Yanina Latorre como “la mujer más cornuda del país” tras enfurecerse por escuchar las críticas que la mediática dedica diariamente al accionar de la China Suárez.

El doloroso recuerdo de la muerte de Natacha Jaitt:

Según trascendió ese fatídico 23 de febrero de 2019, a la mediática de 42 años fue encontrada acostada en una cama sin vida en el salón de eventos Xanadú, situado en la calle Isla Verde 644. Peritos de la policía comenzaron con los exámenes pertinentes para determinar cuál fue la causa de la muerte.

El parte policial al que accedió Infobae indica que tras un llamado que hicieron dos personas al 911 dijeron que la víctima se encontraba "desvanecida, en un cuarto recostada en una cama de cubito dorsal".

Las fotos de su cadáver se viralizaron de manera inmediata sentando un precedente oscuro en la historia del "espectáculo" de nuestro país, ya que días y años después se desconoce cual fue la causa principal de su muerte y los rumores de que haya sido "a propósito" aun no dejan de sonar.