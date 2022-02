A tres años de la muerte de Natacha Jaitt, qué pasó con sus hijos

Un 23 de febrero de 2019 Natacha Jaitt fue encontrada sin vida en uno de los locales de espectáculos más conocidos de Buenos Aires. En aquel entonces las primeras filtraciones de información no hablaban de una muerte natural y esa es una premisa que todavía está en el aire.

Natacha Jaitt vivía al límite, no esquivaba los dramas televisivos y no le tenía miedo a nadie; pero nadie imaginaba que partiera así. Tres años han pasado ya de aquella horrible madrugada y hoy son sus hijos quienes intentan vivir con las preguntas no resueltas.

Natacha Jaitt junto a su hija.

Antonella es la hija mayor de Natacha Jaitt, tiene 20 años y vive en Barcelona. En diálogo con Infobae la muchacha ha revelado que trabaja como mesera para algún día dedicarse al arte. También ha dejado claro que el recuerdo de su madre la acompaña todos los días, pero que intenta seguir adelante porque no puede permitirse el estancamiento.

Valentino es el otro hijo de quien saltó a la fama por "Gran Hermano". Ahora tiene 15 años y su vida puede que todavía sea más compleja porque, luego del fallecimiento de Natacha, Ulises (su tío) se enfrentó con la familia paterna del niño para tener su custodia. Ahora él es su tutor legal y todo parece indicar que el joven es feliz pese a las circunstancias.

Natacha Jaitt y su hijo Valentino.

Nadie ha olvidado a Natacha Jaitt y tampoco lo haremos en breve, pero tampoco nadie puede equiparar su dolor al que deben sentir sus hijos. La incertidumbre está en todos, pero son ellos quienes más necesitan las respuestas y eso es algo que no llegará en lo sucesivo.