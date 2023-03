Entre el éxito y la decepción: la palabra de Darín y Lanzani luego de la entrega de los Oscar

Después de mucha espera, ilusión y de haber logrado numerosos premios en la industria del cine, finalmente el Oscar no llegó para Argentina, 1985. Pero lejos de la tristeza, sus protagonistas celebraron el camino recorrido y el éxito que cosechó el film desde su estreno. “Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de la película y esto no lo quita, no lo menosprecia, al contrario”, afirmó Ricardo Darín tras la premiación.