Entradas para Shakira en Argentina: cómo anotarse y asegurarse un ticket en la preventa

Shakira anunció que volverá a tocar a la Argentina . La cantante colombiana lo hizo a través de sus redes sociales, al detallar la gira Las mujeres ya no lloran por Latinoamérica. Además de nuestro país, pasará también por Brasil, Perú, Colombia, Chile y México. “ ¡Mi gente nos vemos pronto! ”, expresó la artista. La cita es para el viernes 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo . Además, informó que la preventa de entradas se habilitará el próximo miércoles 9 de octubre.

Los rumores de su vuelta de la artista oriunda de Barranquilla iniciaron unas horas antes a partir de unos posteos que hizo en su cuenta de Instagram. Subió un video en el estudio de grabación mientras interpretaba “Antología” con su productor de toda la vida, Luis Fernando Ochoa. Lo curioso fue la frase que dejó: “Latinoamérica los extraño… ¿Me acompañan otra vez?” . La ilusión de sus fanáticos latinoamericanos creció fuertemente ante este comentario, y los argentinos no se quedaron atrás. La última vez que la intérprete de “Soltera” se presentó en nuestro país fue en 2018 en el Estadio Vélez.

El recital promete ser extenso y pasar por la discografía de la cantante, además de su último trabajo de estudio La mujeres ya no lloran. Ante esta noticia, varias personas se preguntan cuándo saldrán a la venta las entradas para el show de Shakira y cómo acceder a la preventa.

¿Cómo anotarse para la preventa de las entradas de Shakira?

image.png

La preventa de entradas para el show de Shakira en Buenos Aires comenzará el martes 8 de octubre a las 10 a través del sitio oficial entradauno.com. Esta instancia estará disponible solo para los clientes de Santander Select Visa por 48 horas, o hasta agotar stock.

Para acceder a la preventa, será necesario hacer una inscripción previa a través de lapágina web de Shakira. Allí se debe ingresar datos personales de la persona que quiere adquirir los tickets a un formulario, como nombre y apellido, correo electrónico, ciudad de interés y país de residencia. Una vez completados los campos, se debe hacer click en “Suscríbete”. Cabe recordar que, de esta forma, se acepta seguir a la cantante y recibir comunicaciones por correo electrónico de ella y Sony Music Latin, su sello discográfico.

En la noche previa a la preventa, las personas que se inscribieron recibirán un correo electrónico con el acceso. Cuando se habilite la preventa, se podrán adquirir seis entradas como límite máximo. Desde el sitio oficial de la cantante señalan que recibir acceso a la preventa no garantiza a la persona que las pueda comprar, puesto que los boletos estarán disponibles por orden de llegada y se espera una demanda muy alta.

En caso de no recibir el mail con el acceso a la primera instancia de la compra de entradas de Shakira, se recomienda primero revisar la carpeta de correo no deseado o spam del correo electrónico. Si aún no se encuentra, se debe contactar en [email protected] por este problema.