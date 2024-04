Empezó la guerra en Gran Hermano: el duro enfrentamiento entre Furia y Coty

Furia de Gran Hermano, haciendo honor a su apodo, suele decir todo lo que piensa, sin ninguna clase de filtros, algo que volvió a quedar demostrado con un ejemplo contundente. En charla con Florencia , Juliana no ocultó su enojo por el ingreso de Coty : “La hicieron entrar para generar conflicto y no lo está logrando, a mí ni me habla… en cualquier momento va a querer generar un roce”.

En ese punto, la joven amenazó: “A la primera que se quiera hacer la loca… si lo seduce a Mauro no me jode porque no tengo celos y el viernes en la fiesta hago un descontrol tremendo, me chapo a todos”.