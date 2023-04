Embarazo bomba en Gran Hermano: 2 participantes dieron la noticia

Se trata de Maximiliano Giudice y Juliana Díaz . El tema es simple: la ex pareja del galán de “Gran hermano” espera un bebé y los seguidores de Maxi se preguntaron si es suyo.

La foto de la ecografía se filtró en Twitter, donde rápidamente se viralizó, y los cibernautas hicieron las preguntas lógicas en un caso así: “¿Es de él?”; “¿Maxi es el padre?”; “¿Qué dice Juli?”. (Tampoco faltaron los malvados que soltaron frases como: “Ni siquiera la noticia es por él mismo” y “Hasta la ex mujer tiene más fama que él”).

La imagen de la ecografía fue difundida a través de la cuenta oficial de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV.

En la foto se detalla el sexo del futuro hijo de la ex novia de Maxi y la ecografía también muestra la fecha en que se realizó el examen

Muchos cibernautas se preguntan que pasará entre Juliana y Maxi si se confirma que el hijo que espera su ex mujer es suyo porque la pareja planeaba dejar Buenos Aires y realizar un largo viaje por toda Latinoamérica.

Maxi no tiene paz

Tras enterarse que Maximiliano y Juliana se habían burlado de Julieta, Alfa salió con los tapones de punta contra la pareja: “No estoy enojado, pero cuando veo que el muchacho éste, el de Córdoba, Maximiliano, junto a su novia Juliana, que no se parece nada a Tini Stoessel, se ponen a burlar de Julieta, de la manera que la lastiman y que se burlan de ella, me da asco”.

Y explicó su postura: “Porque nosotros vivimos un programa de televisión y estuvimos durante cuatro meses acompañando y acompañados por todos ustedes. Y que lastimen a Julieta de esa manera, porque hoy es brillante, no lo tolero, no me gusta”.

Romina Uhrig también salió a defender a Julieta y defenestró a Maxi y Juliana por su polémica actitud.