El Trece a punto de perder a una de sus grandes figuras

"De Mirtha Legrand no hay nada, no hay fecha. Hoy quise hablar con Nacho y estaba con los pelos de punta", aseguró la periodista.

En el mismo programa, uno de los panelistas de Laura Ubfald largó un comentario más picante aún: "Nacho está caliente como un pipa, me parece que él siente que el canal está apretando en el sentido de decir que quede claro que, si Mirtha Legrand no está, es por su culpa, por vos".

Mirtha.jpg ¿Peligra la vuelta de Mirtha Legrand a eltrece?

Además agregó: "eltrece parece que quiere sacarse elegantemente a Mirtha pero que toda la responsabilidad quede en Nacho". Completando la información, la conductora hizo referencia a los pagos necesarios para tener a semejante figura como Mirtha Legrand en la televisión: Son negocios, mi amor. En este momento le conviene apostar al "Hotel", a Tinelli; es muy difícil el tema. América tampoco la puede pagar (a Mirtha); Telefe, menos".

La noticia fue tan sorprendente y peligrosa que hizo eco en varios medios de comunicación. Desde Radio Mitre, Marina Calabró dio detalles sobre el mal momento que Mirtha Legrand está viviendo.

"Aparentemente, la diferencia económica es grande; a mí, me dijo un decisor de eltrece: ‘Nacho pidió una millonada’. Estoy citando textual, así, con todas las letras", expuso la colega de Ubfald.

Para terminar, comentó: "Nacho querría que le garantizarán un piso de audiencia. Le pregunté esto al riñón (de eltrece), si es verdad, y él me dice que sí. Lo que me dice el riñón es que Nacho no está colaborando".