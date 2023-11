El Tirri se descompensó en vivo y Marcelo Tinelli explicó lo sucedido

- Necesitaba un vasito de agua, se me bajó un poco la presión.

- ¿Está con la presión baja?

- Un poco, pero estoy bien, ¿eh? Solo porque tienen el mismo puntaje que yo, 17 puntos, y que bailaron cumbia, los voy a nominar a Anita Martínez y al Bicho.

Así, de forma breve y sintetizada, el cantante dio paso a los demás bailarines y se retiró del estudio. Inmediatamente, Tinelli entendió la situación, no buscó darle más vueltas a la elección del voto –como acostumbra a hacer en esta etapa– y siguió el programa.

Minutos después, y al ver que su primo no volvía, el conductor explicó la situación y el abandono de El Tirri.

- Se sentía mal en serio el Tirri, te digo la verdad, se fue, estaba mal. De verdad, yo lo conozco, se sentía mal, se sentó ahí estaba como blanco.

- Se sentía mal por eso pidió salir del estudio (afirmó el productor, Federico Hoppe).

-Se sentía mal en serio, cuando empezó a hablar, hablo todo de corrido, lo tiro todo de corrido rápidamente porque no podía. ¿Esta bien?

- Si, le bajó un poco la presión (respondió la pareja de baile de El Tirri)

El Tirri minutos antes de dejar la gala de eliminación

- Es que no come nada en todo el día, esta es la verdad lo que estoy diciendo, se cuida todo el tiempo con la comida y es demasiado, tiene que comer más, no quiero ser como el padre de él porque sino me va a decir ‘papá’, como me dice muchas veces. Tiene que comer.

- Le dieron un vaso de coca, un chicle, está sentado y ya está bien.

- Temas familiares, dijo Marcelo para dar por finalizada la situación.

Mientras toda esta situación se desarrollaba, la cámara mostraba al participante fuera del estudio, sentado en una silla, recibiendo la atención de técnicos y ayudantes.

Otra complicación para el Tirri

Semanas atrás el Tirri vivió otro desafortunado hecho en la pista, aunque en esta oportunidad no se debió a un tema de salud. Una falla con la música empañó su debut en la pista del Bailando 2023.

A la hora de la verdad, el ex Fabulosos Cadillacs se dispuso a bailar una coreografía junto a la bailarina Fio Giménez, ex partenaire y expareja de Agustín Cachete Sierra. Fue ahí cuando, mientras ambos esperaban la señal para arrancar con su baile, se vivió un instante de incertidumbre.

“Música, maestro. ¡Vamos!”, anunció el conductor. Pero solo se escuchó el silencio. “¿Vamos otra vez con la presentación?”, preguntó a los pocos segundos mientras empezaba a sonar la música. Pero El Tirri pidió la palabra. “Nunca arrancó. Te juro por Dios, que nunca se escuchó el ‘clac, clac, clac’”, dijo haciendo referencia a los golpes de los palillos que anticipan el comienzo del tema.

Luego de verificar con la producción del programa que Giugno tenía razón, Tinelli volvió a presentar a la pareja, que bailó al ritmo de la música disco. Por suerte ,la destreza de la bailarina hizo que las dificultades del músico quedaran a un costado. Sin embargo, el jurado tuvo miradas muy variadas a la hora de calificar.

