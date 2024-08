El tierno video de Lizy Tagliani jugando con su hijo Tati

“Uy, pasó un perro enorme delante del auto y otro gigantón”, sigue la comediante, divertida sobre las mascotas que son parte también de la familia que formaron y Sebastián, en ese momento, abraza al niño. “¡Papá, lo viste!”, se escucha la voz finita de Tati, contento con su divertida tarde de juegos.

El tierno video de Lizy Tagliani jugando con Tati

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1824945937229267279&partner=&hide_thread=false El tierno video de Lizy Tagliani jugando con Tati pic.twitter.com/GysnMKoc2s — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 17, 2024

Lizy Tagliani contó cómo fue el proceso de adopción de Tati

En su ciclo de Telefe fue la conductora quien explicó cómo concretaron su sueño. “Es un proceso en el que estamos hace más de un año, pero en este último momento estuve más movilizada porque todo fue más tangible, más real… Ya la primera cita, cuando llaman a varios familiares para los posibles chicos…. Porque en realidad no se buscan hijos para familias, sino familias para hijos. El título vendrá después, será decisión de Tati, obviamente no podemos contar mucho sobre él”, expresó al inicio de su reflexión al reflejar cómo vive este momento especial.

O6YR7GOXIRHQDABTNHPP6SMHZU.avif

“Sacarlos del hambre, ayudarlos de alguna manera, ser familia de alguien que lo necesite. Pero no es por algo personal, o por mi deseo de ser mamá, ni ese cuento, sino para devolver a alguien todo lo que la vida me dio, que tenga forma, un nombre. Un día lo teníamos que dejar y entonces le hicimos un regalito de apego, como nos sugirieron. Era increíble cómo se aferraba y no lo soltó hasta que nos volvió a ver, o sea, cuando estaba con nosotros automáticamente lo dejaba y no lo agarraba”, relató con emoción el domingo pasado.

“Es un proceso más extenso, tiene que ver con la conexión de familia. Llegar hasta acá y que nos acompañe es prácticamente un ‘sí’. Por eso pedimos tanta cautela con los datos. Por ahí mucha gente cree que por ser famosa es más sencillo, pero de las cosas negativas el hecho de ser mediática era un impedimento. La jueza me dejó la responsabilidad de protegerlo de la exposición”, afirmó.