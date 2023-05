El terrible momento que atraviesa Nazarena Vélez: "No sé que hacer"

Ante el asentimiento del pequeño, la diva de América TV continuó con sus preguntas: “¿Cómo fue que te lo hiciste?”. Thiago le mostró que se había balanceado en la silla y esto hizo que se cayera, golpeándose de forma muy fuerte la cabeza, lo que generó mucha preocupación entre las autoridades escolares.

Muy enojada, Nazarena Vélez le dijo al niño: “¡Te estabas hamacando con la silla! ¡Lo que mamá te dice siempre que no hagas! Y te caíste... ¿Te parece bien? ¡No sé si abrazarte o reventarte!”.

La ex modelo agregó: “¡Te juro que no sé qué hacer! Porque me la paso diciéndote: '¡No te hamaques, no te hamaques!'. Y ahí está. ¡Dios mío!”.

Los cibernautas hicieron muchísimos comentarios sobre lo ocurrido, incluyendo frases como: “Todos los chicos lo hacen. ¡No te enojés, Nazarena”; “Ay, a los míos les pasaba siempre”; “No dejés que se duerma, porque los golpes en la cabeza pueden tener consecuencias muy serias”; “Si se pegó en la cabeza, tendrías que llevarlo a un médico, para que lo revise, ¡no dejarlo en tu casa!”.

Tatuaje y críticas.

Para Nazarena Vélez lo primero es su familia, por eso decidió hacerse un tatuaje con sus tres hijos, sus hermanos y su nieto, el problema es que faltó un nombre.

Los cibernautas notaron que la joven no había incluido a de su actual pareja y se lo reclamaron con mucha vehemencia: “Naza, el Bocha también merece un tatuaje”; “Muy lindo… ¿Y el Bocha?”; “Naza, te olvidaste de tu pareja, el que te bancó siempre, tenés que tatuártelo también”.