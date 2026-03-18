El Teatro del Bicentenario se prepara para el prestigioso FestiBach

El Teatro del Bicentenario se convertirá en el epicentro de la música barroca con la llegada del FestiBach, una ambiciosa propuesta que busca reunir a destacados intérpretes nacionales e internacionales en la provincia. En esta edición, el evento contará con la participación estelar de la soprano alemana Sibylla Rubens y el clavecinista Nikolai Ott, quienes protagonizarán el concierto principal junto a docentes de la Orquesta Escuela. Bajo la dirección y los comentarios didácticos de Guillermo López, el repertorio elegido promete un recorrido por las páginas más profundas de la producción de Bach, destacando dos de sus cantatas para soprano solista donde la espiritualidad y la intensidad expresiva se funden en un diálogo íntimo entre la voz y los instrumentos. Los tickets pueden adquirirse en la boletería del teatro de lunes a viernes de 9:30 a 14 y los sábados de 9:30 a 14, con descuentos exclusivos disponibles únicamente en boletería, o a través de la plataforma TuEntrada.

La propuesta musical no se agota allí, ya que el programa incluye arias de la monumental Misa en si menor y el conmovedor “Erbarme dich” de la Pasión según San Mateo, piezas fundamentales del repertorio sacro universal. El despliegue artístico se completará con un preludio en re menor y una obra de Georg Böhm para clave, sumando virtuosismo y contraste a una velada que contará con un ensamble de cuerdas de excelencia integrado por músicos como Pablo Grosman, Tamara Carrera, Catalina Benegas y Gerónimo Luna, entre otros.

Además de la excelencia sobre el escenario, el FestiBach tiene un fuerte componente educativo, ya que los maestros alemanes ofrecerán tres jornadas de masterclasses destinadas a cantantes y músicos interesados en la práctica del bajo continuo, generando un espacio de intercambio técnico de alto nivel que otorgará certificación a los asistentes.

El cronograma de actividades iniciará formalmente el viernes 20 de marzo con un concierto de música de cámara en la Iglesia Metodista, funcionando como antesala del gran concierto de cantatas y arias que tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 21 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Mientras que las instancias de formación se desarrollarán entre el domingo 22 y el martes 24 de marzo en las instalaciones del teatro, el festival tendrá su broche de oro la noche del martes 24 con un concierto de clausura nuevamente en la Iglesia Metodista, cerrando así cinco días de pura inmersión en la estética y la técnica del periodo barroco en San Juan.