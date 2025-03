El sugestivo posteo de Chelo Weigandt tras separarse de Ángela Leiva

“ Un día a la vez, me dijo un gran amigo ”, escribió Chelo en una foto que compartió en Instagram Stories , donde se lo ve entrenado y con energía puesta en su trabajo.

Por su parte, Ángela no dudó en confirmar que está soltera, pero prefirió no ahondar en su presente debido al doloroso momento que está atravesando: "Sí, es verdad: estoy separada y la estoy pasando bastante mal", le había dicho a Ángel de Brito, el conducto de LAM. Y cerró, muy movilizada: “Yo no puedo hablar del tema aún porque estoy muy triste”.

El posteo del Chelo Weigandt tras separarse de Ángela Leiva