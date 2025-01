El picante comentario de Pampita sobre el escándalo entre la China Suárez y Wanda Nara

Carolina, que vivió una situación similar cuando descubrió a Benjamín Vicuña en una situación muy íntima con Suárez, reconoció: “Alguna vez reaccioné de una manera más apasionada y en otras ya pude mantenerme más en cordura. El fuego que tenés adentro te hace hacer cosas, no lo podés evitar”.

Pampita se sinceró: “Entiendo, entiendo las situaciones de pasión, de desborde, de pasión, de dolor, las entiendo todas porque a lo largo de la vida he pasado por todas”.

El conflicto entre Pampita y la China Suárez

Según la versión “oficial”, Pampita se enteró que Vicuña la engañaba con la actriz e irrumpió en el set de filmación donde atrapó a la pareja haciendo el amor. Al ver esta situación, habría agredido violentamente a Suárez.

La China salió a hablar del tema en “Intrusos”, pero dio una versión diferente de los hechos: “Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal. Me terminaba de comer una palta y entró una persona completamente fuera de sí. Prefiero no dar detalles porque no es lo que me gusta; a mí no me gusta el escándalo. Lo único que tengo que decir es que yo fui agredida verbal y físicamente, que me encantaría no estar contando esto, ni que nada de esto hubiera pasado. fue muy triste, que todavía me cuesta caer, que siento que todavía no, que no me pasó”.

Suárez agregó: “Quedé metida en un problema que en realidad lo tiene Benjamín con su mujer, es un tema de ellos, yo no voy a hablar de su relación, a mí no me importa. Es un compañero que conozco hace dos meses, no es mi novio, y estoy metida en algo, sin comerla ni beberla. Así que eso es todo lo que tengo para decir”.

Sin embargo, poco después de estas declaraciones, Benjamín dejó a Pampita y blanqueó públicamente su relación con la actriz.