El "Pelado" Cordera llega a San Juan como plato fuerte de un festival de música y arte

El próximo sábado 27 de septiembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria serán el escenario de una nueva edición de “San Juan Florece”, el festival que celebra la cultura con una propuesta que combina música en vivo, arte, gastronomía y actividades para toda la familia.
La gran atracción de esta edición será la presentación de Gustavo “El Pelado” Cordera, referente del rock argentino, quien llegará a San Juan con un show cargado de intensidad y emoción. En su repertorio, no faltarán los clásicos que marcaron generaciones ni las canciones de sus más recientes producciones.
Además de la música, el evento ofrecerá una completa experiencia para los sentidos: feria de emprendedores locales, patio gastronómico con comidas regionales y cerveza artesanal, y una zona infantil denominada “Plaza Kids”, pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños.
Las entradas ya están a la venta en distintas etapas de preventa a través de Entrada Web y en los puntos de venta habilitados.
Los precios:
- Primera Preventa: $15.000
- Segunda Preventa: $20.000
- Tercera Preventa: $25.000
- Cuarta Preventa: $30.000
- Entrada General: $35.000
Fuente: San Juan Cultural