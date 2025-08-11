lunes 11 de agosto 2025

"San Juan Florece"

El "Pelado" Cordera llega a San Juan como plato fuerte de un festival de música y arte

La actividad se desarrollará en el Auditorio Juan Victoria y se tratará de una experiencia que fusionará propuestas. Todo lo que hay que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Pelado Cordera vuelve a San Juan.

El "Pelado" Cordera vuelve a San Juan.

El próximo sábado 27 de septiembre, los Jardines del Auditorio Juan Victoria serán el escenario de una nueva edición de “San Juan Florece”, el festival que celebra la cultura con una propuesta que combina música en vivo, arte, gastronomía y actividades para toda la familia.

La gran atracción de esta edición será la presentación de Gustavo “El Pelado” Cordera, referente del rock argentino, quien llegará a San Juan con un show cargado de intensidad y emoción. En su repertorio, no faltarán los clásicos que marcaron generaciones ni las canciones de sus más recientes producciones.

image

Además de la música, el evento ofrecerá una completa experiencia para los sentidos: feria de emprendedores locales, patio gastronómico con comidas regionales y cerveza artesanal, y una zona infantil denominada “Plaza Kids”, pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños.

Las entradas ya están a la venta en distintas etapas de preventa a través de Entrada Web y en los puntos de venta habilitados.

Los precios:

  • Primera Preventa: $15.000
  • Segunda Preventa: $20.000
  • Tercera Preventa: $25.000
  • Cuarta Preventa: $30.000
  • Entrada General: $35.000

Fuente: San Juan Cultural

