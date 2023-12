El padre de Catalina de Gran Hermano dio detalles del romance de su hija con el Cuti Romero

Qué pasó Una exfigura de Gran Hermano criticó el reality: "Me decepcionaron"

“Yo entiendo el juego y creo que todo tiene un límite. No hay que ensuciar a nadie”, se cubrió el exdeportista. Además, fue contundente al enfatizar que, en esa época, Cuti Romero “ni siquiera jugaba” en Belgrano de Córdoba cuando tuvo el affaire con su hija.

En cuanto a las revelaciones que Catalina hizo en "Gran Hermano 2024" sobre que se reconoce 'botinera', especialmente de jugadores de Belgrano y Talleres de Córdoba, su papá se indignó: “Seguro está bastante guionado, porque es imposible lo que dijo”, sentenció, visiblemente enojado.

"Por supuesto que ha salido con algún jugador”, remarcó, pero no toleró la autodefinición con la que su hija se presentó en el reality. “Ya ahí el tema de botinera y toda esa historia, que si lo quiere ser es su vida, pero decir botinera es desprestigiar. Es un poco despectivo”, sostuvo.

Asimismo, castigó a Catalina por no haber privilegiado sus cualidades. “Qué boludez definirse como botinera. Yo me definiría como médico pediátra y en todo caso diría que me gustan los jugadores. Porque botinera es algo despectivo”, cerró.