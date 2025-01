El nuevo paso que darán Mauro Icardi y la China Suárez en su relación

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de generar material mediático muy fuerte, especialmente desde que el jugador se puso de novio con la China Suárez ; ahora, Yanina Latorre reveló la jugada maestra que el galán planea contra su ex mujer.

Yanina-Latorre-sobre-Wanda-Nara-0.jpg

Yanina remarcó: “Wanda quiere sus cosas, los cuartos de sus hijos, y todo lo que hay de los chicos y de ella en la casa. Parece que Mauro, en algún momento, le dijo que no le iba a dar nada y que lo iba a quemar. Y ahora, directamente, no le contesta los mensajes”.

Yanina-Latorre-sobre-Wanda-Nara-1.jpg

El problema de salud de Mauro Icardi

Pepe Ochoa contó: “Se pudrió con el club de Mauro, básicamente, porque obviamente están pidiéndole que presente informes con respecto a su rehabilitación. Dentro de esos informes, hay una parte que obviamente tiene que ver con la rodilla y el equipo médico de Galatasaray le mandó para atrás la respuesta que hoy mandó Mauro explicando su 'no rehabilitación'”.

El panelista de Ángel de Brito remarcó: “Lo intiman a iniciar recuperación ya, bajo apercibimiento. Si él a partir de ahora no lo hace, no solamente va a tener que pagar una multa al club, sino que se va a tener que retirar antes del país, lo cual sería un poco complicado porque se quiere llevar a las hijas. Tendría que estar el 14 de marzo allá. Le piden urgentemente una resonancia de rodilla y, a partir de ahora, van a traer una persona para que audite todo esto, tres veces por semana. El club le paga a Mauro allá una casa y esta casa se la están bancando en promesa de que Mauro acá se rehabilite, cosa que no está haciendo”.

El joven cerró diciendo: “Mauro recibió varios pedidos para que envíe el desarrollo de su recuperación y él no mandó nada. Obviamente, lo ven por los medios boludeando en Gardiner... ya debería estar haciendo fisioterapia y, además, algo muy importante que no está haciendo es el drenaje”.