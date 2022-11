El incómodo episodio que vivió Camila Homs en el recital de Coldplay

Como muchos argentinos, Camila Homs fue una de las fanáticas de Coldplay que no tuvo inconvenientes en romper el chanchito para poder ver a su banda bien de cerca.

Es que Coldplay llevó a gran variedad de artistas durante las noches de show y lo seguirá haciendo hasta completar las 10 funciones. Pero Camila Homs tuvo tan mala puntería que le tocó justo la noche que Tini Stoessel se subió al escenario para cantar con Chris Martin.

La ex de Rodrigo De Paul tuvo que escuchar a Tini Stoessel cantar “Let somebody go” y “Carne y hueso”, completitas y sin poder moverse de su lugar. Una tortura.

“Camila Homs y su novio a la salida del show de Coldplay donde Tini cantó “Carne y hueso” con Chris Martin”, publicó en sus stories un periodista que captó a la modelo acompañada de varias personas y su novio, Charly Benvenuto, saliendo del estadio de River.

Tini Stoessel, la invitada sorpresa en el show de Coldplay

Qué dijio Tini Stoessel luego de cantar con Coldplay

La aparición de la Triple T en el recital de Chris Martin fue una sorpresa para el público y se generó un momento muy íntimo entre ambos que hizo emocionar a más de uno.

Chris Martin se sentó al piano mientras Tini cantaba "Let somebody go" y "Carne y hueso", dos de sus temas más profundos y sentimentales.

Tras terminar de cantar, Tini Stoessel se dirigió al público visiblemente emocionada y pronunció algunas palabras. “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”, dijo. Un buen momento para la cantante que no la está pasando para nada bien con la cantidad de rumores que circulan sobre ella y De Paul.