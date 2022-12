El hermano de Mauro Icardi destrozó a Wanda Nara: "Que asco"

Las cosas entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminaron de la peor manera. La ex pareja no va a seguir adelante por decisión de la rubia y la familia del futbolista no se lo tomó para nada bien.

"Que asco de ser vivo", escribió Guido Icardi en una foto de Wanda Nara sin retoques estéticos, ni filtros. Imagen que luego borró ya que recibió cientos de críticas de seguidores que le reprochaban que se estaba burlando del cuerpo de la rubia.

Es por eso que, cambiando la foto, el hermano de Mauro Icardi mantuvo sus dichos. “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale”, aclaró y, acto seguido, publicó otra imagen de su ex cuñada con la palabra "ASCO". Se picó.