"¡Feliz cumple, Facu! ¡Felices 17! ¡Qué locura cuánto tiempo pasó! Cada vez que se acerca esta fecha, mi cabeza, mi cuerpo y todo está distinto. Es como si me preguntara mil cosas y, antes de saber que no voy a encontrar respuestas, pienso en mi familia, en mis amigos y en todo el amor que recibo”, comenzó escribiendo en su posteo.

Entonces, comentó lo difícil que han sido estos años: "Muchos años transitados, extrañándote y buscándote en las pequeñas cosas. Eras muy bebito y, si bien no tuvimos tiempo de tener un diálogo, la intensidad de lo que vivimos, el sentir tu placer cuando te amamantaba y esos ojitos que me miraban fijo me lo decían todo. Eras muy demandante y te encantaba estar con todos, solo jamás. Los brazos eran tu paz y la cuna quedó nueva. Después entendí por qué nos querías a todos ahí, y lograste tu misión: tu vida fue cortita, pero no la de un bebé normal, sino la de un bebé especial que nos dio amor, mucho amor, y nos enseñó que el amor es lo más importante en una familia”.

El emotivo video de Maru Botana a su hijo fallecido en el día que habría cumplido 17 años

“Gracias, Facu, por ese tiempo cortito en que nos diste tanto. Hoy, con el corazón partido, te extraño inmensamente, pero también te agradezco porque, desde donde estés, nos ayudaste a rearmar esta familia, a seguir adelante con alegría. Gracias a vos, mi mochila de piedras hoy es muy liviana, porque sé que estás acá con nosotros, regándonos de amor”, siguió lamentando la cocinera.

“Nunca, en estos 17 años, había podido volver a ver un video tuyo, y hoy no me fue fácil, pero acá estás. Hoy, Facu, decidí festejarte, celebrar tu presencia en nuestras vidas y, de esta manera, hacer que todos los que no te conocieron sepan quién eras y quién sos, estés donde estés. Te amo”, concluyó Maru Botana.

Qué le pasó a Facundo, el hijo de Maru Botana

En 2008, la terrible noticia de la muerte de Facundo, el bebé de seis meses de Maru Botana, conmovió a todos. Fue el 21 de septiembre producto de una muerte súbita, mientras la conductora y el resto de su familia estaba de viaje por el Sur de la Argentina y el pequeño se había quedado en la casa de sus abuelos para no exponerlo al extremo frío.

Cuando se cumplieron cuatro años de la muerte de su hijo, Maru Botana escribió un conmovedor texto donde detalló la peor noche de su vida. "A las 4 de la mañana, sonó el teléfono. Berni atendió, me miró y me dijo la peor noticia que alguien te pueda dar. Me abrazó muy fuerte, y me dijo: 'Se murió Facu'. Yo sentí en ese momento que me desplomaba. No podía ser, alguien había entendido mal... Estábamos solos, los chicos dormían. En San Martín no había vuelos y teníamos que irnos ya a Buenos Aires. Bernardo fue a la recepción y comenzó a llamar a un remís que nos viniera a buscar y, en silencio y con un nudo en la garganta, comenzamos a agarrar la ropa de a bollos y a hacer los bolsos. Cambiamos a los chicos y nos subimos a los autos, todo en silencio".