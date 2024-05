El drama de una querida figura que brilló junto a Marcelo Tinelli: "No la pasé bien"

La modelo arrancó confesando: “Si fuera por mí, agarraría una valija y me iría a la India. Obviamente, uno tiene responsabilidades y mi primera responsabilidad es Francisco, mi hijo. No puedo hacer la que yo quiera. Tengo un hijo. No es tan fácil. Hoy pienso más en mi hijo que en mí”.

Ailén, en ese punto, habló de la mala decisión laboral que tomó: “Toda esa meseta que tuve fue porque yo la permití. Hoy miro para atrás y digo 'qué tonta', porque estaba en el furor de mi carrera, me estaba yendo re bien. Pero bueno, fui mamá, me pasaron cosas, te metés en una y hoy me arrepiento un toque de eso porque soy feliz haciendo televisión. Extraño, me encanta ese laburo. Tal vez muchas de las angustias que he pasado fue por no estar trabajando”.

La modelo recordó: “Lo que me pasó con el ‘Bailando’ es que llegué a la final, fui a hacer temporada a Carlos Paz… ¡y de pronto no me llamaron más! ¡Y te juro que eso no sabés cómo me pegó! Yo no tenía un representante, un guía, alguien que me oriente de vuelta. No la pasé bien. Después hice otro año de teatro, lo conocí a Agustín y tuve un embarazo muy pronto. No llegué al año de estar con Agustín que me embaracé. Me fui a convivir y a los meses ya estaba embarazada. Todo fue porque tenía que suceder así, pero sí me tiré a la comodidad”.