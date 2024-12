El drama de una figura de la TV: perdió todo y duerme en plazas

La joven se sinceró: “Nos quedamos en la calle definitivamente, nos quedamos sin casa, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Pusimos un abogado entre las tres hijas. Nosotros vendimos nuestra casa y compramos otra que no habíamos llegado a terminar de pagar y ellos, antes de terminar de pagar, firmaron un papel que decía que perdían todo si no entregaban una cierta gran cantidad de dinero en una semana”.

Y prosiguió confesando: “Nos quedamos sin nada, y nos repartimos. Yo estoy ahora en un quincho hasta el 20, después no sé dónde voy a estar”.

Massaccesi sintetizó lo ocurrido: “A ver, para que la gente entienda: en una transacción inmobiliaria, que terminó siendo una estafa, perdieron absolutamente todo. ¿Y cómo hicieron, de un día para el otro tuvieron que irse?”.

Natee explicó: “Nosotros nos fuimos a un alquiler porque el dueño prometió que iba a pagarnos el alquiler hasta que nos entregue la casa. Cuando se descubrió, a través del abogado, que el dueño nunca iba a entregar la casa y que era todo mentira, nos dijo ‘miren, esto lo tienen que pagar ustedes’, y el alquiler era un montón en la pensión”.

“¿Y qué hicieron a partir de ahí? ¿Dónde están parando?”, quiso saber Mario. “Mi papá y mi mamá se fueron a lo que era la casa que ya no estaba habitada de mi abuela, que era un cuartito donde tenemos la mitad de las cosas, y que es como un depósito, pero duermen ahí con las cosas. Mi hermana se fue a lo de una amiga y yo me quedé donde cuidaban a mi gato unos días. Ahora me quedo en la calle de nuevo, pero voy buscando dónde quedarme”, confesó la joven.

“¿Has llegado a vivir en la calle?”, le consultó el animador. “Sí me quedé dos noches en la plaza de Morón, que era cerca del quincho donde yo me quedaba, durmiendo en un banco que hay ahí, con mi almohadita de viaje y mi buzo. Dejé la mitad de mis cosas en un depósito en Boedo y las otras en Lanús, así que me fui con lo que tenía encima”.