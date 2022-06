El doloroso accidente de Lola Latorre que la dejó en el hospital

Lola Latorre sufrió un accidente doméstico que se repite bastante pero que no por eso deja de ser de lo más doloroso que puede pasarle a alguien: quemarse con agua hirviendo.

"Ayuda, ayuda”, empezó a gritar hasta que la escuchó su hermano Dieguito que fue el primero el auxiliarla. El adolescente le sacó a su hermana el pantalón y las medias ya que ahí le había caído la mayor cantidad de agua caliente. Luego de momentos de preocupación y de ser asistida por un médico, Lola Latorre contó cómo avanzaban las dolorosas quemaduras.

“Lo que más me afectó fue el pie. Tengo un dolor que no se los puedo explicar. Fue horrible. Vino mi hermano corriendo, me empezó a sacar las medias, el jogging. Creo que quemarse es de los peores dolores del mundo. Pero bueno, ya estoy un poquito mejor”, contó la joven que se desempeña como modelo.

En otra de las stories, Lola Latorre mostró cómo le quedó el pie luego de la quemadura y cómo avanza la recuperación.