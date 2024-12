El dolor de la esposa de Jorge Lanata por la muerte del periodista: "No puedo soportar que sea verdad"

El romance entre Jorge y Elba, comenzó en 2020 en un contexto profesional. Su primer encuentro tuvo lugar durante una mediación judicial, donde Marcovecchio representaba a Flor de la V en un conflicto legal contra Lanata. A pesar del ámbito formal, ambos relataron que sintieron una conexión inmediata. “Desde la primera cena con Jorge cancelé todo. Me di cuenta de que estaba de novia”, confesó la oriunda de La Plata en entrevistas, mientras que el emblemático periodista describió el vínculo como amor a primera vista.

Ambos llegaban al romance con historias personales intensas. Marcovecchio, era viuda y madre de dos hijos, Valentino y Allegra, mientras que Lanata, padre de Bárbara, de su vínculo con Andrea Rodríguez, y de Lola, de Sara Stewart Brown, enfrentaba problemas de salud y una exposición mediática constante. Pese a estos desafíos, consolidaron una relación basada en respeto y admiración mutuos. Lanata destacó que le atrajeron la inteligencia y la independencia de Marcovecchio, afirmando que “uno se enamora de golpe, no es que uno lo busca”.

En abril de 2022, la pareja oficializó su unión con una emotiva ceremonia en Exaltación de la Cruz, rodeada de familiares y amigos del mundo del espectáculo y el periodismo. Elba vistió un diseño de Gino Bogani, mientras que Lanata lució un elegante traje blanco con detalles negros. La boda marcó un punto culminante en su historia de amor, consolidando un vínculo que supieron mantener fuerte incluso ante los desafíos.

El dolor de Elba Marcovecchio

Aunque desde el inicio decidieron mantener cierta independencia viviendo en departamentos separados dentro del mismo edificio, la pareja compartía momentos cotidianos junto a los hijos de ambos. La abogada aseguró que Lanata tenía una excelente relación con sus niños, Valentino y Allegra, describiéndolo como “compinche” de ellos.

Días atrás, la letrada habló al aire de LAM (América TV) acerca del estado de su marido y como se encontraba ella al respecto de la situación, se trata de la última declaración que hizo sobre la salud del marplatense. “Jorge la está peleando. Es increíble la batalla que está dando. A mí me llena de orgullo. No te voy a negar que tengo miedo, es ese trípode entre la angustia y la ansiedad de no saber dónde estás parado. Cada día que pasa en terapia no cuenta a favor. Esa es una realidad. Y el estado de Jorge es oscilante. Y esas oscilaciones hacen que a la noche no duerma”, dijo

Al escuchar la emoción de la abogada, el conductor le preguntó si soñaba con Jorge. “Yo lo extraño. Acá está la silla de Jorge en el comedor, que nadie la usa. Y esa silla está esperando a Jorge. Lo quiero ver en casa. Lo que extraño es lo más simple, acá tengo la compu que me regaló Jorge, que es una computadora bien grande, que la uso con él. Y la serie que estábamos viendo, que son de policías medios corruptos, esas series que le gusta ver a Jorge, y yo no la sigo viendo sin él, Sería una infidelidad”, afirmó Elba tres semanas atrás.

