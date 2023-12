El desafortunado comentario de Isabel de Gran Hermano sobre Silvina Luna

Isabel de Negri, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2023 , hizo un comentario sobre el aspecto físico de Silvina Luna que generó total indignación. Preocupada por los cambios corporales que algunos “hermanitos” atraviesan durante su estadía en la casa, lanzó una frase que no pasó desapercibida.

La participante les recomendó a sus compañeras que no coman demasiado durante su paso por el reality para evitar engordar. Entonces, rememoró la salida de Silvina de la casa, deslizando que la veía con kilos de más. Para colmo, les aconsejó que en vez de comer tomen infusiones, consejo que, claramente, encendió las alarmas.

“Yo les digo que más vale chupen mate, acuérdense de cómo salió Silvina Luna”, expresó Isabel, generando total indignación. Esto se dio tras sembrar polémica por su cruel comentario a Zoe. “No quiere hacer nada. Dios la va a castigar, va a quedar preñada, va a tener 7 hijos y ahí sí va a tener que laburar”, le había dicho. ¡Tremendo!

EL HERMANO DE SILVINA LUNA TUVO UN SUEÑO PREMONITORIO HORAS ANTES DE LA DETENCIÓN DE ANÍBAL LOTOCKI

A poco de conocerse que Aníbal Lotocki fue detenido, Ángel de Brito contó, en octubre pasado, la increíble experiencia que tuvo Ezequiel –el hermano de Silvina Luna- horas antes de conocerse las nuevas novedades judiciales sobre el médico que atendió a la querida modelo que falleció hace un mes y medio.

“Cuando vi que se entregó Lotocki tras el pedido de detención, hablé con el hermano de Silvina y no lo podía creer, aunque me dijo ‘hay que ser cautos porque esto ya pasó’. Como decíamos antes, Aníbal estuvo detenido y después salió”, comenzó diciendo le conductor de LAM en vivo.

“Me dijo ‘¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Me desperté a la madrugada, llorando y muy angustiado’. Y había soñado con Silvina. Me agrega ‘te lo cuento porque ni yo lo puedo creer. Lo vivo ahora como un mensaje por todo lo que pasó después’”, agregó.

Y cerró: “Se acostó normal, como cualquier día, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado y llorando, y no podía controlarlo. Después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo”.