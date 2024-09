El conmovedor posteo de Darío Barassi tras ganar el Martín Fierro

Embed - dario barassi on Instagram: "Orgullo total. El año pasado fue el año más difícil de mi vida. Despedir de a poco a la vieja con una enfermedad terminal fue letal. Me destruyó el alma y aún pago secuelas. Y el ejercicio de la conducción y este pgm @ahoracaigoarg fueron mi vía de escape, mi asilo. Por eso quería ganarlo, porque dejé todo lo que tenía en cada pgm. Tenemos un equipazo, de otro nivel. Gracias mil @eltrecetv por el espacio y la apuesta. La técnica de este canal es gloriosa, en especial mi querido Colo y mi hmno @soyelviki que son patas esenciales de este show. Lo de @boxfishtv es de otro planeta. Nadie produce como ellos. Cabeza, inversión, buen gusto, corazón y calidad humana. Son un equipazo. Gracias x elegirme, amo trabajar con y para uds. Destacar el laburo de todo el equipo que está en la diaria en especial el unihuevo de mariano y mis hermanas televisivas @lulilatorre @gigi_romano_ y tbn la colito por cuidarme y ayudarme a poder ser barassi. Mi equipo. Mis mujeres . Mi todo en esta vida @lugomezcenturion , Emi e Inés María. Con Uds hasta el fin del mundo. Las amo a otro nivel. Público gracias por dejarme entrar a sus casas. Amo hacerlo. De verdad gracias gracias gracias. A mi representante, amigo y compañero de ruta @javierfurgang . No te suelto nunca en la vida, esta carrera es con vos siempre. Como dije, el año pasado fue durísimo, así q tbn lo comparto con mis hermanos, trío indivisible siempre Lalito y @ferpbarassi . Daria lo q sea por mañana ir a lo de la vieja y tomarme una light y un sandwich de queso y pan negro con mi ella y hablar de todo lo que pasó hoy. Imposible claramente, pero te siento vieja, siento el orgullo y el amor por tu gorito que hoy cumple un sueño más. Felicidad total. Amo la tele. Vamos por más."

