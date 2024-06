Duki paró un show en Italia por un espectador que ejercía violencia de género

Mientras el público disfrutaba de sus hits, el cantante advirtió un acto de violencia de un fanático con una chica y no lo dejó pasar. “¿Qué te hacés el piola?”, lo increpó . La escena se viralizó y comenzó a dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, Duki advirtió que algo andaba mal y puso en pausa el espectáculo. “¿Qué estaba pasando? ¿No estabas discutiendo con una chica atrás? ¿Por qué la empujaste y te hacés el loco? ¿Te pensás que no lo veo de acá arriba? ¡Sacámelo! ¡Sacámelo!”, solicitó al personal de seguridad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tinicupid_/status/1803931117193441438&partner=&hide_thread=false Cada día confirmo más que Duki es el verdadero QUE HOMBRE pic.twitter.com/STMydyUYEW — Nanu (@tinicupid_) June 20, 2024

Y siguió: “¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Sacámelo porque bajo y lo saco yo! ¿Por qué te hacés el...? A mí no me gusta la violencia. La gente que se hace la loca, conmigo no va. ¡Afuera, guacho! ¡Afuera! ¡Afuera!”, cerró.

Tras el evento, Duki compartió imágenes y agradecimientos a sus seguidores a través de sus redes sociales. En tanto, el tour seguirá recorriendo importantes ciudades europeas, entre ellas, París, Berlín y Londres.

En su escala en Madrid, el trapero se convirtió en el primer argentino en actuar en el Bernabéu, uniéndose a la lista de grandes figuras como Taylor Swift. En ese espacio, al finalizar el show, se viralizó un video del rapero saliendo del escenario rengueando y asistido por su equipo, ya que le costaba mucho caminar con normalidad.

Según pudo averiguar Teleshow, el músico se tropezó con un guardacable instalado en la estructura de su escenario, pisó mal y se torció el tobillo, mientras saludaba a la multitud que se congregó para verlo en acción en la cancha del Real Madrid.

Luego, en diálogo con De acá en más (FM Urbana Play), un integrante del equipo de Duki confirmó esa versión. “Tuvo una pequeña torcedura de tobillo, nada grave. Fue bajando del escenario. Pero cuando llegó a camarines ya se sentía mejor. No fue nada grave”, resaltó Tito Leconte, uno de los socios de Dale Play, la productora que maneja la carrera del autor de éxitos como “Hello Cotto” y “Goteo”.

Previo al incidente, el trapero había entonado más de 40 canciones y contó con la presencia de invitados que sorprendieron a su público, entre quienes se destacaron su novia Emilia Mernes, Bizarrap, Nicki Nicole, Lucho SSJ, Jhay Cortez y Ysy A y Neo Pistea, para darle forma a una nueva vuelta del trío Modo Diablo.

Con su pareja vivió un romántico momento arriba del escenario, ya que aprovecharon para compartir su amor ante el público. Fue cuando se cruzaron para cantar “Como si no importara”, canción que grabaron juntos. En esta ocasión, el rapero se acercó a su novia y le dio un tierno beso en la nariz.