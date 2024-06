Duki hace historia en España: hizo temblar el Bernabéu con un desfile de invitados

Florencia confesó con qué frecuencia se bañaba en Gran Hermano: "Me lavo..."

Unas horas antes el mismo Lionel Messi le había dedicado un video felicitándolo por el gran paso que estaba dando para los artistas argentinos. “¡Hola Duki! Bueno, qué linda noche te espera... Yo estuve ahí muchas veces. Siempre de visitante, obviamente”, expresó el capitán de la selección argentina desde sus redes sociales. “Hoy vos vas a ser más local que nunca. Así que disfrutalo. Que lo pases lindo y desde acá te deseo todo lo mejor. Un abrazo grande y nos vemos”, aseguró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1799479122546278403&partner=&hide_thread=false “Duki”



Por el saludo de Messi en la previa a su show en el Bernabeu: "Yo estuve ahí muchas veces, siempre de visitante obviamente, pero bueno, hoy vas a ser más local que nunca".



pic.twitter.com/FaMa1TM9KQ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 8, 2024

Uno de los momentos más celebrados fue la irrupción de Emilia Mernes, la cantante que además de ser una de las exponentes actuales de la música argentina, es la novia del rapero para interpretar juntos “Como si no importara”, donde mostraron toda su química e hicieron enloquecer al público. Mientras él apareció vestido de negro con ropa deportiva, ella optó por un sensual vestido rosa.

Como es habitual en sus conciertos, ni bien Duki divisa que algo no anda bien pide parar el show. Y eso sucedió cuando terminaba su tema con J Rei. “Por favor ayuden allí que hay alguien que se siente mal”. Dicho esto, el público responde con una ovación: “Duukiii”. “Pensé que iba a hablar en un par de temas, lo primero que les voy a decir es que paramos un segundo, diez segundos, lo que sea necesario. ¿Estamos todos ok? ¿Cómo anda mi gente allá arriba?”, señala como todo un maestro de ceremonias. “Duko, Duko”, es lo que le devuelve la gente desde cada una de las cinco bandejas. Y desde el campo, por supuesto. “No sé qué hice para merecerme esto, pero muchas gracias de corazón. Se los voy a agradecer de toda la vida. Vamos a seguir con el show que es largo, que si ya arranco llorando así no lo termino más”, cierra “El Duko”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1799548155672883252&partner=&hide_thread=false Duki hace historia en España: hizo temblar el Bernabéu con un desfile de invitados

Se palpitaba que el show en el Bernabéu de Duki iba a ser épico, pero fue mucho más que eso. Un espectáculo sin precedentes y el saludo de un campeón del mundo antes del recital. pic.twitter.com/Bkzaen9zJJ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 8, 2024

Se sabía que no llegaba solo al Bernabéu, que lo hacía con parte de su generación, tal como en cada una de sus paradas de estadio: en los cuatro Vélez, en los dos River y ahora en la casa del Real Madrid. Nicki Nicole es quien se sumó para acompañar a Duki cantando “I love you baby, tu tas crazy”.

“Ese que dice que me odia hace unos meses era fan”, canta en modo trap salvaje, ahora en compañía de Luchito SSJ, con quien hace “Jefes del Sudoeste”. Tras él llega el momento de hacer “Contra mí”, con West Dubai y “Rockstar 2.0″ con Jhayco. La promesa de una noche larga va camino a cumplirse, eso sí, a un ritmo incesante, sin pausas, sin tiempo de asimilar tantos estímulos de un lado y otro del escenario.

(Con información de La Nación e Infobae)