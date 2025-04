Declaraciones explosivas de Viviana Canosa: trató de ladrona a Lizy Tagliani

“Yo tenía un vestidor muy hermoso con cosas divinas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me desaparecía. Un montón de cosas que me iban desapareciendo” , precisó Canosa de entrada en Viviana en Vivo.

Ahí, Viviana explicó que en esa época tenía varios trabajos diarios por lo que se “metía en la cama a dormir una siesta” y dejaba a su “equipo en la casa porque los necesitaba para después producirse”.

“Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (...) Era un sobre con dólares”, exclamó Canosa.

Lizy Tagliani se descompuso al escuchar a Viviana Canosa

Laura Ubfal, panelista de LAM, dio a conocer cuando hablaban de este tema que Lizy Tagliani se descompuso, ya que estaba viendo en vivo el programa de Viviana Canosa.

“Sale como temblando en un video”, dijo la panelista del programa de chimentos.

Fuente: Ciudad