Darío Barassi y la policía sanjuanina: mirá la anécdota que contó el sanjuanino

Darío Barassi sorprendió a todos en El Trece al contar una anécdota inédita al aire que lo incluye a él y a la policía. "¡Mamá no hice nada!", exclamó el conductor en 100 argentinos dicen con tonada sanjuanina, recordando una situación de su pasado, aunque ya con risas.

Una de las consignas de 100 argentinos dicen de hace unos días fue "si alguien pone mala cara cuando le suena el teléfono, ¿de dónde lo están llamando?", a lo que Barassi aclaró que se refería a un rostro de preocupación y no de enojo. "De la policía", fue la respuesta de una participante que provocó la curiosidad del conductor, quien le consultó si alguna vez había estado presa por algún acto de vandalismo. La réplica de la concursante fue tan inmediata como contundente: "No, todavía no".

Fue entonces que el actor decidió revelar una anécdota inédita de su infancia: "¿Yo conté la vez que pinté un grafiti en la esquina del colegio? Si, pinté un grafiti… cuando tenías 15 años, hacías como un boliche, matiné, todos los grupos hacíamos fiestas. Pinté un nombre, no me acuerdo ni cómo se llamaba". "Cayó la policía, le di todos los datos de cómo llegar a mi casa, yo vivía en la loma del orto, nadie sabía llegar a mi casa", agregó Barassi.

"El policía, esa tarde, llegó", sumó el conductor sobre su pasado vandálico. Siguiendo con su relato, Barassi explicó que cuando el oficial entró a la casa, su madre empezó a retar a su hermano Fernando, "que era el vandálico de la familia", mientras con su otro hermano estaban sentados, rezando. Entonces, el policía reveló que estaba ahí por el "joven Darío Pacheco". "Ay, mamá no hice nada!", cerró Barassi entre risas la divertida anécdota.