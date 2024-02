Darío Barassi habló de cómo fue trabajar con Wanda Nara y que lo distanció de Mauro Icardi

Darío Barassi se caracteriza por decir lo que piensa, sin guardarse nada, y eso acaba de quedar demostrado una vez más. El animador nacido en San Juan acaba de regresar de México , donde grabó un reality show llamado “Love is Blind” para una conocida plataforma digital junto a Wanda Nara y relató su experiencia personal con la diva en el programa “Poco correctos”.

Y agregó: “Mauro Icardi me cayó 300 mil puntos. Son una re pareja, se acompañan todo el tiempo. Yo estaba solo y le mandaba audios a mi mujer como: ‘¿Por qué no sos Mauro? Vení y cuidame’”.

Sin embargo, el conductor remarcó que un tema lo alejó del jugador: “Mauro no suelta el mate. No empatizamos con el morfi. Con Wanda más sí, nos clavamos unas hamburguesas terribles, pero Mauro estaba con el matecito, viste que a mí eso me distancia. Se cuida un montón. Pero pegamos la mejor; de verdad, un tipazo. Lo vi muy padre, muy marido, la cuidaba un montón a ella. Son una pareja divina”.

El animador cerró la charla con grandes elogios para su compañera: “¡Es una genia Wanda! En dos segundos que estuve con ella le hice preguntas de cómo cerrar contratos, de que tenía que hacer con mi vida profesional. Me asesoró, en todo sentido, ¡una capa!”.

Es importante remarcar que todavía se desconoce cuando se estrenará “Love is Blind” en Argentina; la versión norteamericana ya cuenta con 5 temporadas disponibles en una conocida plataforma digital.