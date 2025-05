Darío Barassi enterneció las redes con un romántico posteo para su esposa: la dedicatoria

A lo largo del texto, el conductor de Ahora Caigo (El Trece) y figura reconocida del humor televisivo, repasó el modo en que su historia con Lucía se construyó: “Crecemos juntos desde hace una vida, intentamos mejorarnos el uno al otro, los dos queremos lo mejor para el otro. Nos potenciamos, somos dupla. Somos equipo”. Y remata con una postal doméstica que terminó de conquistar a todos: “Está contento el gordito. Gracias por eso y por mucho más. Te espero abajo, hay sopa y el último capítulo deEl Eternauta. Ya Inés se durmió, cuando termines con Emi, bajá. Qué linda la vida juntos. Te amo”.

