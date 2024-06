Claudio Rojas: 28 años en 10 inolvidables momentos de un auténtico cantor nacional

Ante el semejante e –incómodo- reto de Tiempo de San Juan de elegir 10 momentos inolvidables del camino recorrido, Claudio lo asumió con la hidalguía que lo caracteriza. Pero buscando ampliar la lista, con la sutileza de su amado Enzo Francescoli, fue comentando otras páginas de su libro artístico. Como al pasar mencionó las presentaciones con Cuatro Esquina, Gerardo Lecich y Marian Abraham, los viajes a Bolivia, Chile y Ecuador y un puñado enorme más que están muy bien custodiados en la memoria de su corazón.

“Me siento a la mitad de mi carrera musical. Tengo muchos sueños intactos, entre ellos cruzar el Gran Charco y poder llevar mi música a Europa y Asia. A mis 28 años de carrera, tengo que reconocer que estoy empezando a cantar bien, como se debe. Definiendo un estilo de Claudio Rojas basado en esta propuesta de tanguero, cuyano y cantor”, comentó el santaluceño, quien el próximo 28 de junio celebrará el Día del Cantor Nacional –y su trayectoria- con un espectáculo en el Teatro Municipal (21:30).

Los 10 momentos la carrera del talentoso sanjuanino

image.png

1 - "En esta foto estoy acompañado por músicos de Buenos Aires, todos muy reconocidos allá en el ambiente tanguero, y esto es un primer encuentro federal de tango que se hizo en la ciudad de La Falda, en Córdoba. Fue un encuentro con tangueros de todo el país, donde estaban los tangueros consagrados, por ejemplo Raúl Lavié, Guillermo Fernández, Horacio Ferrer, y después los de cada provincia. Para mí fue una experiencia muy importante".

image.png

2 - "Ahí se ve a Lito Vitale, eso fue mi última participación en la Fiesta del Sol junto con la Cuyanía. Fue una gran propuesta creada por el maestro Rolando García Gómez y que tuve la bendición y la suerte de ser convocado para formar parte".

image.png

3 - "Esta imagen me encanta, me debo hacerme un cuadro con esta imagen. Haber cantado ahí en el Valle de la Luna, en esa imagen tan emblemática, realmente es increíble. Ahí estoy junto al maestro Esteban Muñoz. Fue en plena época de pandemia, para ‘El Sol está de Fiesta’, de la mano del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia".

CLAUDIO.jpg

4 - "Esta refleja un momento para mí, en lo personal, muy importante. Ahí se hizo el paso, la difícil transición de la clásica canción ‘La Estrella de los Andes’ a ‘Brilla San Juan’, en la Fiesta Nacional del Sol. Canté junto a otros colegas la nueva canción oficial. Fue en Zonda, en ese escenario espectacular, que aprovecho para decir que para mí la fiesta final debería volver ahí. Fue gracias a la convocatoria de los maestros Eduardo Varela, Lucio Flores y Leo Quiroga".

claudio2.jpg

5 - "Esta fotografía representa a todas las veces que estuve y he tenido el honor de estar en mi fiesta: La Fiesta Nacional de Santa Lucía. Es una fiesta que espero mucho y que quiero mucho. Me he criado en esa fiesta, de niño iba a ver y a vivir esa fiesta. Haber tenido después la posibilidad de ser protagonista en el escenario mayor es realmente maravilloso. Si agradecido, especialmente a los hermanos Orrego".

image.png

6 - "Veo esta foto y me tiritan las piernas todavía. Es la única vez que he cantado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Fue gracias a la convocatoria también del Ministerio de Turismo y Cultura, al por entonces secretario de Cultura que era Mario Zaguirre. También se ve al maestro Esteban Calderón, que fue el arreglador para que la orquesta me acompañara en el tango ‘Uno’. Maravillosa e inolvidable experiencia. Ojalá que algún día tenga la posibilidad de volver a cantar con la Orquesta Sinfónica".

image.png

7 - "Esta espectacular fue en otra gala del 25 de Mayo, donde por primera vez como solista canté dos tangos junto a Jonatan Vera Trío en el escenario principal del Teatro Bicentenario. Fue en la previa del show de Mora Godoy. Siempre agradecido al Ministerio de Turismo y Cultura y especialmente a Silvana Moreno, que fue quien me invitó y me hizo la convocatoria".

image.png

8 - "Esta es la etapa de mi primer álbum que subí a las plataformas digitales y fue en plena pandemia. Para mí fue muy significativo e importante porque en pandemia la mayoría estaban guardados, casi sin hacer nada. Yo me animé a hacer esto subiendo a Spotify y Youtube. Son 15 canciones, todas de mi autoría".

image.png

9 - "Con mi equipo de las ‘Musas milongueras’ y con los distintos bailarines que han pasado por mis espectáculos hemos vividos grandes momentos. Por ejemplo recuerdo ‘Pasional’, que es con quien actualmente estoy compartiendo escenario. ‘Encanto Rojo’, ‘Surcos Ballet’ de Sergio González y seguro que alguno más que me olvido y pido las disculpas del caso. Todos ellos han estado conmigo en mis propuestas artísticas. Esa imagen es de una Fiesta del Sol, en el escenario mayor. Fue impresionante para todo el equipo y para mí porque estuvimos ante miles de personas en el Estadio Abierto. Fuimos el único número local entre Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra".

image.png

10 - "Y esta representa el resumen de varias junto a Camerata San Juan. He tenido la oportunidad de actuar en muchas ocasiones y esta es una de las últimas. Si mal no recuerdo, fue el año pasado en la Gala de la Independencia. Siempre estoy atento y ansioso para que me vuelvan a llamar y convocar porque realmente. Disfruto mucho de actuar con ellos".