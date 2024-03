Chiche Gelblung reveló quién sería la culpable de la separación entre Javier Milei y Fátima Flórez: "Es una diputada rubia"

“¿Por qué estás tan seguro cuando decís ese no?”, insistió la conductora y el periodista explicó: “No, no está más de novio, para mí no. Yo creo que estuvieron, pero creo que no cuadra más esa relación. Es lógico, es muy difícil llevar un noviazgo con esas tensiones que tiene que tener un presidente”.

Ante las dudas de Carmen y sus panelistas, Chiche profundizó su punto de vista: “Creo que estuvieron, creo que fue una pareja sincera, estaban enamorados, pero bueno, terminó. En este momento no están, como todos los noviazgos, van y vienen. En estos momentos está reemplazada”.

“¿Hay una tercera en discordia?”, consultó Barbieri. Chiche le contestó: “Sí, sí. Yo no voy a hacer declaraciones, pero es rubia y puede ser de la política, puede ser de mil rubros”.

Estefi Berardi intervino para sumar un dato: “Está circulando un nombre que para mí es una opereta contra Milei, cuando hablaban de Lilia Lemoine, no creo en esa versión”

Gelblung negó esa posibilidad: “Tibio. Trabaja, está cerca, es diputada. No voy a hacer nombres. Hace mucho tiempo, cuando Milei era candidato, Lilia me pidió que le haga gancho con Milei, ellos se conocían, todo. Te imaginás que, a casamentero, yo no me dedico... ‘Arreglate sola’, le dije”.