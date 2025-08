Cami Homs y el futbolista José Sosa esperan una hija: así lo anunciaron

Sigue la novela Marcos Camino de Los Palmeras habló de excantante, Cacho Deicas y este no tardó en responder

CAMI HOMS Y JOSÉ SOSA SERÁN PAPÁS DE UNA NENA

La relación entre la modelo y el futbolista comenzó a mediados de 2023. Desde entonces, apostaron a construir un vínculo firme, ensamblando sus respectivas familias. Homs ya es madre de Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con Rodrigo De Paul, mientras que Sosa tiene dos hijas de relaciones anteriores.

Ambos se mostraron desde un principio muy comprometidos con la nueva etapa. “Nuestros hijos ya se conocieron y estamos superbién, muy contentos”, había declarado Homs meses atrás en una entrevista.

La historia de amor comenzó con bajo perfil: en marzo de 2023, se filtraron imágenes de Homs besándose con un hombre en un boliche. Por entonces, ella prefirió mantener la identidad en reserva. “Estoy muy bien, acompañada, tranquila, disfrutando y relajada”, había dicho sin dar nombres.

Finalmente, en junio del mismo año oficializó la relación con José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata, y contó que lo conoció a través de una amiga en común, sin saber que era futbolista. “Me enteré después, no porque me lo haya dicho él. No soy de juzgar para nada”, reveló en una nota.

Hoy, a poco más de un año de haber iniciado su historia, la pareja celebra una nueva etapa con la llegada de su primera hija en común.