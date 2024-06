Cacho Garay salió de prisión y rompió el silencio: qué dijo

Cacho Garay fue imputado, hace más de un año, por abuso sexual y violencia de género contra Verónica Macias , su ex pareja, lo que lo llevó a pasar más de un año tras las rejas. Ahora, por sus problemas de salud, el artista fue beneficiado con prisión domiciliaria en su casa de la provincia de Mendoza , pero la causa en su contra seguirá su curso.

Juan Etchegaray contó, en Radio Mitre , lo que ocurre con Garay : “ Finalmente a Cacho le otorgaron la prisión domiciliaria y me ha llegado un material que entiendo que va a hacer bastante ruido . Quiero compartirte un material que sale a la luz después de la decisión que ha tomado la Justicia. Esta imagen que estás viendo es del humorista que ha interpretado una canción en las últimas horas”.

El periodista remarcó: “Estas imágenes se dan a conocer después que Garay abandone el penal donde se encontraba. Este video me llegó hace pocas atrás y ahora lo vamos a ver completo. Lo que me dice la persona que me lo envió es que esta canción explicaría lo que siente Cacho Garay después de todo lo que tuvo que pasar este año detenido”.

El conductor detalló: “Lo que vas a ver es a Garay cantando, con guitarra en mano y mirando a cámara por momentos como dando un mensaje claro a la sociedad, presten atención a la letra de la canción. Y escuchen también el mensaje que da al final agradeciéndole a Dios haberse llevado a su padre para que ‘no tenga que vivir la humillación que estoy padeciendo’ dice Cacho”.

La letra del tema dice:

“Él pintaba paredes que otros lucían

Él pintaba la cuna en que yo dormía

Y cantaba bajito, acariciando

Valsesitos, milongas, y algunos tangos

El cantaba bajito, acariciando

Él mateaba debajo del limonero

Los domingos de junio de abril o enero

Y miraba la vida desde su hombría

Y enseñaba a vivirla con valentía

Él miraba la vida desde su hombría

Él hablaba el idioma de la ternura

Con muy pocas palabras y mil dulzuras

Y quería las cosas que yo quería:

mis amigos, mi canto, mi rebeldía

El quería las cosas que yo quería.

Él se fue una mañana de abril y soles

Rodeado de parientes y algunas flores

Mi abrazo que era suyo quedó solito

Mi viejo es el amigo que hoy necesito”.