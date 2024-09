Bochorno en vivo: una panelista del stream de Alex Caniggia renunció en vivo

En su descargo, la cantante aprovechó el espacio para despedirse y contar las razones de su salida del ciclo: “Vengo acá a saludar y hablar y a avisarles que renuncio, que me voy del programa. La realidad es que con Alex somos amigos desde hace mucho, desde hace 4 años, cuando nos conocimos en el Cantando. Desde entonces mantenemos una buena relación”, comenzó Meli.

Acto seguido, la panelista se plantó frente a sus compañeros por algunas situaciones que vivió. “Me da bronca el Alex delante de cámara, me da odio que muestre esta boludez que hace”. Luego añadió: “Yo tengo ciertos límites. A mí me dolieron algunas cosas y esto de sentir que mi palabra no era valorada”.

Por último, De Piano contó cuál fue el detonante que impulsó esta decisión: “Leí tantas cosas... la estaba empezando a pasar mal, tengo un código y curto una forma que no es la misma de ustedes. Prefiero dar un paso al costado. Yo soy ‘barat’, la empecé a pasar mal y tomé la decisión”.

De acuerdo a las opiniones en redes, Melina decidió desvincularse del stream luego de protagonizar un fuerte cruce con Alex y Furia hace unos días. La panelista estalló de bronca cuando vio a sus compañeros burlarse de un video en el que aparece una mujer con problemas de salud mental en medio de un brote.