Beto Casella echó a un histórico panelista de su programa: "No vengas más"

Beto Casella es uno de los conductores más exitosos de Argentina , y todas las personas que han trabajado con él no dudan en dedicarle grandes elogios. Por eso sorprendió mucho la denuncia que lanzó en su contra el humorista Milton Re , que ya no formará parte del grupo de panelistas que acompaña al animador en radio y televisión.

Y agregó: “No me gusta decir estas cosas, porque lo quiero, pero dentro de lo que dijo Beto hay cosas que no son. Fue muy descalificativo conmigo. Armó el equipo a su gusto y semejanza, y sinceramente no entiendo por qué me dejó afuera. Me dijo: ‘no vengas nunca más’. Esas fueron sus palabras”.

La respuesta de Casella

El conductor salió a contestar las acusaciones de Milton en “Socios del espectáculo”: “Una pena. Una decepción. Estaba siendo para la producción, tanto para la radio como para la tele, un poco tóxico. Por ahí se autopercibe Tato Bores, yo qué sé”.

Beto añadió: “En los programas, a medida que se van sumando integrantes, quizás deja de haber lugar para todos. Entonces hay una rotación. Y él empezó a quejarse de eso. No le gustaba. Entonces le dije que me diera unos días que le conseguía un micrófono para él solo, pero empezó a decir que era un retroceso para su carrera. Después me empezó a mandar mensajes a mi casa, de noche, donde se quejaba de todo”.

Casella reveló: “Entonces le dije: ‘Mirá, tomate el día de mañana si te resulta tan incómodo trabajar con nosotros. Y la verdad, si te provoca tanta molestia y tanta angustia, que se yo, si querés no vengas más’. En ese contexto se dio esa frase. Pasó una semana y salió con ese posteo. Una pena. En la producción ya no se lo aguantaban y hasta hablaban de cierta toxicidad de su parte. Hay formas y formas”.