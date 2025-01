Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez

Primero le consultaron sobre sus sensaciones por lo que ocurre con su expareja y la versión de que empezó una relación amorosa con el exmarido de la conductora de Bake Off Famosos. “Ya lo dije. Prefiero no opinar de algo que puede ser doloroso. No me corresponde”, comenzó diciendo.

Qué dijo Benjamín Vicuña del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez

¿Te angustia?”, indagó el cronista. “Somos personas grandes. Obviamente siempre uno tiene una preocupación, el foco son nuestros hijos. Pero aquí no hay grandes tragedias, no hay drama. O sea, la vida pasa por otro lugar”, afirmó el actor.

“Vos mismo me lo dijiste, esto ojalá que se pueda ubicar en el lugar que se debe, se debe contextualizar y por lo mismo yo no puedo opinar de cosas que, lamentablemente, no me corresponden”, señaló.

También fue consultado por una de las frases más polémicas, de las muchas que soltó la empresaria en la nota que dio el jueves al mismo ciclo de América. “¿Te preocupa que Mauro conviva con tus hijos? Wanda le dijo ‘morbosa’ a Eugenia porque maquilla a las nenas como ella misma”, le preguntó, momento en el que Benjamín aprovechó los saludos de la gente, que se acumuló para felicitarlo por el filme, para terminar la nota. “No, eso jamás lo vi”, dijo, mientras se iba.