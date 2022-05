Barby Silenzi confirmó su separación con el Polaco: los motivos

barby silenzi.webp Con este mensaje Barby Silenzi confirmó su separación de El Polaco.

Más tarde en el programa de televisión, ampliaron la información y explicaron que mucho de lo ocurrido tuvo que ver con Valeria Aquino, la ex pareja del Polaco y madre de una de sus hijas. “Ella siente que el Polaco no pone el coraje que tiene que tener para enfrentar la situación con su ex, que lo llame y le pida absolutamente de todo y él vaya y esté, le arregle la cañería, el inodoro...No le pondría el freno que ella necesita que le ponga y él no está muy presente con ella", reveló Marcela Tauro sobre la separación.

La confirmación llega después de semanas de rumores que aseguraban que la pareja no estaba atravesando su mejor momento. A pesar de todo, parece ser que la ruptura fue en buenos términos, sobre todo para cuidar a Abril, la bebé que tuvieron en el 2020. Por el bien de los niños, esperemos que así continúen.