Bailando 2023: mirá qué pareja fue eliminada por el público

Luego, fue el turno de Moria Casán. La One se puso de pie para hablar con el micrófono en la mano. “Quiero decir que todas las parejas son buenas, todas me gustan y no quiero que nadie se sienta mal. En este caso voy por esta pareja porque veo que si bien todavía no está totalmente metida en el show mediático, tiene una gran pasión, un gran respeto por el show y eso se nota, más allá de la cosa mediática. Yo valoro mucho cuando tienen ese respeto por el concurso. Verlos es un deleite en cada performance, yo voy a votar por quien creo que será una gran pareja finalista en este Bailando 2023: ¡Gaby Lonigro y Maxi de la Cruz!”, lanzó Moria.