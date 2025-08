Aseguran que la hija mayor de Mauro Icardi quiere cambiarse el apellido: "No quiero hablar más con papá"

Además de no hablar más con su padre, la menor de 10 años estaría considerando cambiarse el apellido por el de su madre ya que le hace mal que esté viviendo con los hijos de su pareja, así como no le perdonaría que no haya estado en su último cumpleaños pese a que Wanda lo había invitado.

“No quiero hablar más con papá”, sería una de las frases que dijo Francesca. Incluso, le recriminó a Mauro Icardi: “No me gusta lo que está haciendo, yo soy la única que le hablaba, porque mis hermanos no le hablan, Isi tampoco, y se porta así…”

¿Cuándo comienza Rufina el colegio en Turquía?

La China Suárez y Mauro Icardi van a comenzar su nueva vida en Turquía, acompañados temporalmente por los hijos más pequeños de ella, Magnolia y Amancio, y con Rufina, la mayor.

Luego de que Nicolas Cabré le firmara la autorización a su expareja para que la pequeña se vaya a instalar a Estambul por su deseo personal, Karina Iavícoli confirmó en Intrusos (América TV) que ya tienen cerrada la institución a la que va a asistir educativamente.

"El 8 de agosto Rufina Cabré empieza el colegio en Turquía, doble escolaridad bilingüe al inglés. Totalmente asentada con su madre y la pareja", especificó.

Además, dio a conocer que "se van a mudar a una casa mucho mas grande con una vista espectacular. Esto asentado en el proyecto de familia que tiene maduro con la China".