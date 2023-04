Apuñalaron a un participante de Gran Hermano y está grave

Los ex participantes de Gran Hermano vienen ocupando importantes lugares en los portales de noticias y no por buenos motivos. Esta vez, uno de ellos resultó apuñalado luego de intentar agredir a su ex pareja. El episodio derivó en un forcejeo con el actual novio de la mujer y fue así como Eloy Ayrton Rivera, el ex hermanito, terminó apuñalado.