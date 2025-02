Aparecieron mensajes inéditos de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, a tres años de su muerte

Etchegoyen agregó: “La realidad es que en su momento los sobrinos de Gustavo salieron al aire en este programa y en otros. Estaban indignados y denunciaban que la familia Fort había abandonado a su tío. Hoy hay todo un hermetismo inentendible. Yo hoy te voy a mostrar por primera vez chats que Gustavo me envió en su momento y que dejan mal parada a la familia Fort”.

Primer mensaje de Gustavo Martínez al periodista de Radio Mitre: “Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos. Pero me siento mal de no poder hacer lo que me gusta”.

Segundo mensaje de Gustavo Martínez al periodista de Radio Mitre: “Acá hay dos niños que se quedaron sin papá y Ricardo dejó un escrito. Eso implica que además de no tener padre fue su potestad que Gustavo Martínez sea el tutor de Marta Carolina Fort y Felipe Segundo Fort de los cuales y por orden de su padre determina que ante su fallecimiento la patria potestad la tiene Gustavo Martínez Adolfo Martínez ante el fallecimiento del padre”.